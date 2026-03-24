В Ивановской области раскрыли схему с незаконным оборотом 1 млрд рублей

В Ивановской области правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ии информации, в операции по задержанию участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и регионального управления. Группа из 15 человек, возглавляемая жителями Ивановской и Московской областей, действовала сразу в нескольких регионах страны.
По данным следствия, злоумышленники осуществляли финансовые операции в обход банковской системы. В частности, они использовали схемы вывода средств за рубеж через иностранные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За оказание незаконных финансовых услуг группа получала комиссию. Общий доход, по предварительным оценкам, превысил 125 млн рублей.
Все участники группы задержаны при поддержке Росгвардии. В ходе обысков в их домах и офисах изъяты денежные средства, документы и иные предметы, имеющие значение для расследования.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.