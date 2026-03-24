Заснул с сигаретой: Циркач Чернов признался в трагедии, унёсшей жизни четырёх человек

В Москве завершились первичные следственные действия с Евгением Черновым. Артиста цирка обвиняют в причастности к трагическому возгоранию, которое привело к гибели четырёх человек.

Фигурант дела дал признательные показания. В ведомстве сообщили, что мужчина полностью осознаёт ответственность за содеянное.

На допросе задержанный подробно рассказал о событиях того вечера. По его словам, он находился в собственной квартире и курил, не приняв должных мер предосторожности.

«В ходе допроса обвиняемый указал, что курил в своей квартире и по его неосторожности из-за пепла загорелось кресло», — пояснили в столичном управлении Следственного комитета. Огонь быстро распространился по помещению, что и стало фатальным обстоятельством.

На данный момент расследование продолжается. Следователи проводят сбор доказательной базы и закрепляют показания подозреваемого.

Вскоре дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за подобные деяния, повлекшие гибель людей, предполагает серьёзный тюремный срок.

Напомним, пожар начался около ночью 23 марта. Спасатели эвакуировали 20 жильцов, в том числе пятерых детей. Погибли четыре человека. Известно, что пожар произошёл в квартире циркача Чернова. Артист задержан. Уголовное дело по факту случившегося находится на контроле прокуратуры. Надзорное ведомство координирует работу правоохранительных органов и следит за ходом расследования.

