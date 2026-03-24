Нижегородского блогера нашли мертвым в арендованной комнате на Гоа

49-летний турист из Нижнего Новгорода был найден мертвым в арендованном жилье в Морджиме, известном как «русская деревня» из-за многочисленных экспатов. Об этом сообщили в Telegram-канале «SHOT».
Инцидент привлек внимание, когда владелец недвижимости, придя с проверкой, не смог связаться с арендатором. После продолжительного отсутствия ответа, он обратился в правоохранительные органы.
Прибывшие по вызову сотрудники полиции вскрыли дверь комнаты и обнаружили тело мужчины. В настоящее время ведется следствие для установления обстоятельств и точной причины его кончины. На данный момент никаких явных признаков насилия или других зацепок, указывающих на обстоятельства смерти, не обнаружено.
Согласно имеющейся информации, погибший, известный как Василий, перед поездкой на Гоа проживал в Нижнем Новгороде. Известно, что с 2012 года он находился под наблюдением нарколога. Василий также вел свой блог о путешествиях, последний пост в котором был опубликован из индийского храма.
