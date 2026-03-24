Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое погибших и восемь пострадавших. Главное о взрыве в жилом доме в Севастополе

Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли в результате взрыва в одном из жилых домов в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Взрыв произошел в жилом доме в Севастополе по адресу: улица Павла Корчагина, 14.
  • По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи, сообщил Развожаев.
  • В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах.
  • Специалисты ликвидировали пожар, возникший после ЧП в Севастополе. Продолжается разбор конструкций в соседнем поврежденном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
  • Отмечается, что на месте работали 198 человек, привлекалось 55 единиц техники, в том числе от МЧС России 64 человека и 17 автомобилей.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.
  • Восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Реакция и расследование

  • Жителей пострадавших домов № 14 и № 20 эвакуировали, сообщил Развожаев.
  • В ближайшей школе развернут пункт временного размещения.
  • Оттуда людей направят в пансионат.
  • Следственные органы работают на месте взрыва, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
  • Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
  • Прокуратура Севастополя организовала проверку.
  • На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Гагаринского района города Севастополя Антон Кугатов, сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.