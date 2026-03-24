Двое погибших и восемь пострадавших. Главное о взрыве в жилом доме в Севастополе

Два человека погибли в результате взрыва в одном из жилых домов в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрыв произошел в жилом доме в Севастополе по адресу: улица Павла Корчагина, 14.
- По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи, сообщил Развожаев.
- В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах.
- Специалисты ликвидировали пожар, возникший после ЧП в Севастополе. Продолжается разбор конструкций в соседнем поврежденном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
- Отмечается, что на месте работали 198 человек, привлекалось 55 единиц техники, в том числе от МЧС России 64 человека и 17 автомобилей.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.
- Восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Реакция и расследование
- Жителей пострадавших домов № 14 и № 20 эвакуировали, сообщил Развожаев.
- В ближайшей школе развернут пункт временного размещения.
- Оттуда людей направят в пансионат.
- Следственные органы работают на месте взрыва, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
- Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
- Прокуратура Севастополя организовала проверку.
- На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Гагаринского района города Севастополя Антон Кугатов, сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.