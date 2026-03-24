Пермские спасатели вытащили мальчика из дивана в горящей квартире

В деревне Самарова Октябрьского округа 63-летняя женщина выбежала из горящего дома, но решила вернуться за вещами. Надышавшись дыма, она потеряла сознание. Спасти ее не удалось. Также в Перми, на улице Куйбышева, от непогашенной сигареты загорелся диван. Лежавшего на нем мужчину спасатели вынесли на свежий воздух, но он скончался, надышавшись дыма.