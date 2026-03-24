Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермские спасатели вытащили мальчика из дивана в горящей квартире

Пермские пожарные при тушении квартиры обнаружили восьмилетнего мальчика, спрятавшегося от огня и дыма в диване. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Пожар произошел в многоэтажном доме по улице Беляева в Перми. Прохожие увидели дым, идущий из окон, и вызвали спасателей.

Когда в квартиру вошли сотрудники газодымозащитной службы, при осмотре помещения они нашли ребенка. Он был без сознания, спрятался от пожара в диване. Мальчика госпитализировали.

Фото: МЧС.

Между тем.

В деревне Самарова Октябрьского округа 63-летняя женщина выбежала из горящего дома, но решила вернуться за вещами. Надышавшись дыма, она потеряла сознание. Спасти ее не удалось. Также в Перми, на улице Куйбышева, от непогашенной сигареты загорелся диван. Лежавшего на нем мужчину спасатели вынесли на свежий воздух, но он скончался, надышавшись дыма.