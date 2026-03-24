«Сезон открыт»: под Челябинском потушили первый в 2026 году ландшафтный пожар

В поселке Солнечный Сосновского района 23 марта загорелся камыш вдоль реки Миасс. Это первый ландшафтный пожар в регионе в этом году.
О возгорании в пожарную часть сообщил местный житель. На место выехал дежурный караул. Огонь охватил один гектар водной глади.
— Караул попросил дополнительной помощи. Кроме тушения ранцевыми огнетушителями, был подан также один ствол Б. На ликвидацию пожара потребовалось 80 минут. Ущерба нет, — уточнили в пресс-службе противопожарной службы области.
В ведомстве предупредили, что пожароопасный сезон открыт. Жителей просят не бросать непотушенные спички и окурки, не разжигать костры на природе и не поджигать мусор.