Задержан подозреваемый в убийстве в Приднестровье бывшего первого вице-премьера Молдовы Николае Андронати: Это была совместная операция Кишинёва и Тирасполя

Преступление произошло в конце февраля — в селе Карагаш Слободзейского района на левом берегу Днестра.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу об убийстве бывшего первого вице-премьера Николая Андронати, подписавшего Декларацию о независимости. Информацию для IPN подтвердили представители Генерального инспектората полиции (ГИП).

«Подозреваемый был задержан в Кишинёве сотрудниками Инспектората полиции Бендер при поддержке Национального инспектората расследований. Другие детали будут представлены позднее», — заявили правоохранители.

Напомним, Николай Андронати, депутат Первого парламента, был найден убитым в своём доме в приднестровском регионе в конце февраля.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Звезды» молдавской политики не ездят в троллейбусах: Придется отвечать на самые неудобные вопросы пассажиров, да еще и бока, не дай Бог, намнут — оно им надо?

А вот армянский премьер Никол Пашинян рискнул проехаться в ереванском метро и в итоге нарвался на ссору [видео] (далее…).

Наркоман с автоматом — мина замедленного действия: Почему за употребление наркотиков в Национальной армии понесли легкое наказание солдаты, а не их начальство и наркокурьеры.

Как быть мамам, которые отправили своих мальчиков Родину защищать, а домой вернутся наркоманы, которые будут искать очередную дозу (далее…).

В Молдове дело о смерти Людмилы Вартик, супруги пасовского чиновника, обретает новый поворот: Адвокат матери погибшей Людмилы заговорила об эксгумации — ожидаются результаты экспертизы.

Адвокат матери Людмилы Вартик выступила с заявлением о возможной эксгумации и прощальных письмах (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше