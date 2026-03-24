Задержан подозреваемый в убийстве в Приднестровье бывшего первого вице-премьера Молдовы Николае Андронати: Это была совместная операция Кишинёва и Тирасполя

Правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу об убийстве бывшего первого вице-премьера Николая Андронати, подписавшего Декларацию о независимости. Информацию для IPN подтвердили представители Генерального инспектората полиции (ГИП).
«Подозреваемый был задержан в Кишинёве сотрудниками Инспектората полиции Бендер при поддержке Национального инспектората расследований. Другие детали будут представлены позднее», — заявили правоохранители.
Напомним, Николай Андронати, депутат Первого парламента, был найден убитым в своём доме в приднестровском регионе в конце февраля.
