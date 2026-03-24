Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналистку Лученко* заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил российскую журналистку Ксению Лученко* к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ксения Лученко* заочно приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на четыре года, — отметила Нефедова.

26 января столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ксении Лученко*, которую обвинили в распространении недостоверной информации о российских войсках.

По версии следствия, Лученко* разместила публикации с фейковой информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины в одном из мессенджеров. Кроме того, она опубликовала эти материалы на сайте нежелательной организации.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.