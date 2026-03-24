Журналистку Лученко* заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил российскую журналистку Ксению Лученко* к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Ксения Лученко* заочно приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на четыре года, — отметила Нефедова.
26 января столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ксении Лученко*, которую обвинили в распространении недостоверной информации о российских войсках.
По версии следствия, Лученко* разместила публикации с фейковой информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины в одном из мессенджеров. Кроме того, она опубликовала эти материалы на сайте нежелательной организации.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.