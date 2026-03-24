На Камчатке мужчина похитил 40 роз, а затем отдал их случайной прохожей

В городе Елизово в Камчатском крае 31‑летний ранее судимый местный житель похитил 40 роз, а затем подарил их случайной прохожей. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
По данным ведомства, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения зашел в цветочный павильон и, сорвав с витрины два пакета с розами, скрылся с места преступления.
«Добежав до реки Половинка, грабитель осознал, что похищенное ему не нужно, и подарил розы проходившей мимо девушке», — следует из заявления ведомства.
Благодаря записям камер видеонаблюдения полицейские оперативно получили ориентировку с приметами злоумышленника и задержали его в течение дежурных суток.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). На время следствия мужчина обязан являться по вызовам следователя.