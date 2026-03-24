11 техногенных пожаров потушили в Ростовской области

За сутки 23 марта 2026 года в Ростовской области зафиксировали техногенные и природные пожары, а также несколько ДТП. Статистику предоставили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, произошло 11 техногенных пожаров и еще 13 возгораний сухой растительности. Также спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий.
Всего от МЧС за сутки задействовали 308 человек и 77 единиц техники.
Сегодня, 24 марта, должны провести 112 плановых выжиганий сухой растительности в 29 муниципалитетах региона.
