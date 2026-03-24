Видео с места взрыва в доме в Севастополе опубликовало МЧС

ГУ МЧС России по Севастополю опубликовало видео с места взрыва многоэтажки в городе. На опубликованных кадрах видно серьезные разрушения части здания и поврежденные автомобили около дома. Ведутся расчистка территории и спасательные работы.
В ликвидации последствий участвовали 198 специалистов и 55 единиц техники. Всю ночь сотрудники МЧС вручную и с помощью тяжелой техники разбирали завалы, искали возможных пострадавших и вывозили строительный мусор.
По информации губернатора Михаила Развожаева, в результате ЧП погибли два человека, еще восемь получили травмы. Об этом он написал в мессенджере MAX. На месте происшествия также работают психологи МЧС, оказывающие помощь пострадавшим и их близким.
Напомним, в одном из жилых домов Севастополя при атаке дронов ВСУ прогремел взрыв, после которого начался пожар. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Российские средства ПВО и Черноморского флота отразили киевскую атаку, сбив 27 дронов.