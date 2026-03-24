Похитили у школьниц 11 млн рублей: в Челябинске задержали курьера мошенников

«В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Первое преступление раскрыли после обращения местной жительницы. Ее 15-летней дочери позвонили неизвестные и сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Под предлогом, что якобы из-за доступа злоумышленников из недружественной страны к банковским счетам родителей им грозит уголовная ответственность, подростка убедили «задекларировать» все средства и ценности. Испуганная школьница передала незнакомке накопления и ювелирные украшения на сумму 9,6 млн рублей.
В ходе расследования выяснилось, что аналогичным образом обманули и 16-летнюю челябинку. Девушке пришло сообщение якобы от службы доставки цветов. После того как она перешла по ссылке и ввела присланный код, ей начали звонить лжесотрудники правоохранительных органов. Они также убеждали несовершеннолетнюю, что ее родителям грозит уголовная ответственность. Подростку передали рюкзак с деньгами и украшениями, ранее похищенными у первой школьницы. К ним она добавила собственные сбережения и ценности на сумму 1,3 млн рублей и отдала всё курьеру.
Задержанный москвич приехал в Челябинск за два дня до совершения преступлений. Подработку он нашел в интернете и действовал по указаниям куратора. Забрав рюкзаки у второй девушки, он уехал в Екатеринбург и передал их третьему лицу. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания, ему избирают меру пресечения. Оперативники не исключают, что задержанный может быть причастен к аналогичным эпизодам мошенничества на территории Челябинской и Курганской областей.