Похитили у школьниц 11 млн рублей: в Челябинске задержали курьера мошенников

В ходе расследования выяснилось, что аналогичным образом обманули и 16-летнюю челябинку. Девушке пришло сообщение якобы от службы доставки цветов. После того как она перешла по ссылке и ввела присланный код, ей начали звонить лжесотрудники правоохранительных органов. Они также убеждали несовершеннолетнюю, что ее родителям грозит уголовная ответственность. Подростку передали рюкзак с деньгами и украшениями, ранее похищенными у первой школьницы. К ним она добавила собственные сбережения и ценности на сумму 1,3 млн рублей и отдала всё курьеру.