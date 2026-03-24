Появились кадры задержания банды, похитившей миллионы рублей

Появились кадры задержания участников криминальной группы, деятельность которой пресекли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Ивановской области, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным правоохранительных органов, фигуранты дела подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Речь идет о масштабных схемах по обналичиванию и переводу денежных средств в обход законодательства.
Предварительно установлено, что операции проводились в особо крупном размере. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать всех участников преступной группы и детали их деятельности. Возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.