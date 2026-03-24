Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ранен мирный житель при атаке автомобиля киевским БПЛА в Белгородской области

В селе Замостье Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданскую машину.

Источник: Комсомольская правда

24 марта в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Тelegram-канале.

Мужчина получил баротравму и открытую рану руки. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Несмотря на рекомендации врачей, от госпитализации пострадавший отказался и будет проходить лечение амбулаторно. В результате атаки беспилотника автомобиль получил повреждения. Ситуация находится под контролем местных властей.

Ранее спецназ Росгвардии предотвратил атаку беспилотника на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время его встречи с жителями села Смородино. Дрон был уничтожен силами спецназа в воздухе, пострадавших среди мирного населения нет.

