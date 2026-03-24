25-летнего парня заставили плавать, пока он не утонул, в Тюменской области

В Тюмени 41-летнего ранее судимого местного жителя обвинили в убийстве 25-летнего молодого человека. По версии следствия, во время ссоры он заставил парня зайти в реку и довел до того, что тот утонул. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.