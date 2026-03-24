Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25-летнего парня заставили плавать, пока он не утонул, в Тюменской области

В Тюмени 41-летнего ранее судимого местного жителя обвинили в убийстве 25-летнего молодого человека. По версии следствия, во время ссоры он заставил парня зайти в реку и довел до того, что тот утонул. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Преступление было совершено вечером 20 октября 2025 года на берегу реки в районе села Ембаево. Между мужчинами вспыхнула ссора на почве давнего конфликта. Обвиняемый вывез молодого человека на берег и, угрожая насилием, заставил его зайти в воду и плыть. Спустя десять минут парень выбился из сил и утонул.

Тело погибшего нашли только 22 марта. По данным 72.ru, речь идёт о 25-летнем Даниле Демине, который бесследно пропал осенью 2025 года. По информации издания, обвиняемый — отчим одной из знакомых молодого человека.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

