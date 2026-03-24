Семья из Воронежа отравилась угарным газом

Семья, проживающая в квартире в одном из домов Воронежа, отравилась угарным газом. Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошёл на прошлой неделе. Об этом на совещании в мэрии в понедельник, 23 марта, рассказал руководитель управления ГО и ЧС города Сергей Хомук, пишет РИА «Воронеж».
Чиновник рассказал, что у жильцов были все нужные договоры, а газовое оборудование и дымоход находились в исправном состоянии. Однако при закрытых окнах и дверях от работающей колонки в помещении скопился угарный газ. В результате вся семья почувствовала себя плохо. К счастью, люди вовремя обратились к врачам, из-за чего трагедии удалось избежать.
Сергей Хомук добавил, что на данный момент в городе продолжается профилактическая работа по предотвращению подобных случаев.
Кроме того, он напомнил воронежцам о необходимости регулярной проверки дымоходов и вентиляции, а также о важности наличия договоров на обслуживание газового оборудования в доме.