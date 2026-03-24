Крипта, офшоры и «грязные» миллиарды: Силовики задержали банду, организовавшую подпольный банк

В Ивановской области пресекли деятельность организованной группы из 15 человек, которую подозревают в незаконной банковской деятельности и выводе средств за рубеж на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Life.ru

В Ивановской области задержали группу за вывод более 1 млрд рублей за рубеж. Видео © Telegram / Ирина Волк.

«Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Участники действовали сразу в нескольких регионах страны. Следствие считает, что группа использовала различные схемы для проведения финансовых операций вне банковского контроля. В том числе деньги выводились за пределы России через подконтрольные иностранные компании.

После этого средства конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрывать их происхождение и перемещение. За такие услуги взималась комиссия. Суммарный доход от противоправной деятельности, по предварительным оценкам, превысил 125 миллионов рублей.

Задержание проходило при поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обысков по адресам проживания и в офисах были изъяты деньги, документы и другие материалы, имеющие значение для расследования. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ряду статей, включая незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в Москве суд рассматривал дело 47-летнего предпринимателя Дмитрия Дюрана, связанное с серией мошенничеств в отношении инвесторов. Фигурант получил второй приговор и будет отбывать наказание в колонии общего режима сроком на девять лет.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше