В нижегородском правительстве не согласны с виновностью Юрия Бортникова

Правительство Нижегородской области выражает несогласие с утверждением о вине Юрия Бортникова. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания потерпевшего по уголовному делу, касающемуся бывшего исполняющего обязанности управляющего делами администрации Нижегородской области Юрия Бортникова.
Экс-чиновник, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при проведении ремонтных работ в квартире, был освобожден на прошлой неделе, проведя под стражей свыше года.
В качестве представителя государственного органа в суде выступил Дмитрий Бедняков, советник губернатора и депутат законодательного собрания. Он сообщил, что губернатор поручил ему изучить данное дело, и, по мнению правительства Нижегородской области, в действиях Юрия Бортникова отсутствует очевидный состав преступления, равно как и какой-либо ущерб, нанесенный бюджету.
Советник губернатора также высказал критические замечания относительно предполагаемого мотива правонарушения.
Напомним, что Бортникова арестовали в феврале 2025 года. Его обвинили растрате в особо крупном размере — 5,3 миллионов рублей. Под стражей он пробыл больше года. В феврале 2026 года суд продлил арест до 4 марта, однако позже обвинения в растрате сняли.
