СК завел уголовное дело после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе

Следственные органы работают на месте взрыва в многоэтажке в Севастополе.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет России по Крыму завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагин в Севастополе, где погибли два человека и пострадали восемь.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе (ст. 109 УК РФ)», — сказано в сообщении ведомства.

Взрыв в одной из квартир на первом этаже дома произошел 23 марта. Хлопок привел к разрушению конструкций здания. Хозяйка квартиры погибла, её 20-летний сын числится пропавшим без вести.

Ранее о взрыве в многоэтажке в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Жителей дома эвакуировали. Для них организован ПВР. Оттуда людей доставят в пансионат.

В региональном МЧС сообщили, что пожар в доме потушен. Спасатели всю ночь вручную и при помощи тяжелой техники разбирали поврежденные конструкциии в поисках возможных пострадавших. Разбор завалов продолжается. С места ЧП вывозят строительный мусор. Разбор конструкций идет и в соседнем поврежденном доме.

Ранее МЧС РФ показало кадры с места взрыва в многоэтажке в Севастополе.

