ФСБ предотвратила диверсии Украины в Москве и Московской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали иностранца, который получил в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
— Мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности военнослужащего при их использовании во время выполнения боевых задач, — говорится в сообщении.
Эти устройства должны были доставить в воинские части в зоне проведения специальной военной операции на Украине под видом гуманитарной помощи, передает РИА Новости.
16 марта сотрудники ФСБ России задержали в Крыму 45-летнего жителя Феодосии, который собирал данные о воздушном прикрытии объектов. Он передавал украинским службам через мессенджер сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.