СК подтвердил гибель хозяйки квартиры в Севастополе, где произошел взрыв

Хозяйка квартиры дома в Севастополе, где произошел взрыв, погибла. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
— На данный момент установлено, что хозяйка квартиры погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Кроме того, несколько человек из числа жильцов дома находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь, — говорится в публикации.
В Минздраве сообщили, что в больницах Севастополя находятся 10 пострадавших, в том числе трое детей. При этом один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На месте ЧП проходят следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз.
Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших при взрыве в жилом пятиэтажном доме в Севастополе увеличилось до восьми человек. По его словам, жильцов эвакуировали из двух домов, развернут пункт временного размещения.
До этого годин человек погиб в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в селе Шмаково Курганской области.
Пять подростков погибли при пожаре в сауне в Прокопьевске. Они отмечали «тройной» день рождения. Выжила только одна их подруга. Что еще известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».