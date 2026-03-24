Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше на свалке нашли бриллианты и драгоценности на 2,2 млн рублей

Музей в Польше планирует включить найденные на свалке дорогостоящие украшения в свою коллекцию.

Источник: Freepik

В польском городе Водзислав-Сленский был отменен аукцион по продаже ювелирных изделий и бриллиантов, найденных на свалке. Об этом информирует TVP World.

Украшения были обнаружены на свалке в 2023 году. Среди них выделяется золотое кольцо с бриллиантом, вес которого составляет три карата. Его стоимость оценили в 95 тысяч злотых, что эквивалентно примерно двум миллионам рублей. Общая стоимость остальных драгоценных камней составляет девять тысяч злотых, или около 200 тысяч рублей.

Суд установил трехлетний срок, в течение которого владельцы могли предъявить свои права на найденные ценности. В середине марта этот срок истек. Аукцион, запланированный на 27 марта, был отменен.

Торги были отменены из-за намерения городского музея включить украшения в свою коллекцию. По мнению сотрудников музея, эти драгоценности являются частью культурного наследия города и могут иметь важное историческое значение.