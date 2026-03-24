В Польше на свалке нашли бриллианты и драгоценности на 2,2 млн рублей

В польском городе Водзислав-Сленский был отменен аукцион по продаже ювелирных изделий и бриллиантов, найденных на свалке. Об этом информирует TVP World.
Украшения были обнаружены на свалке в 2023 году. Среди них выделяется золотое кольцо с бриллиантом, вес которого составляет три карата. Его стоимость оценили в 95 тысяч злотых, что эквивалентно примерно двум миллионам рублей. Общая стоимость остальных драгоценных камней составляет девять тысяч злотых, или около 200 тысяч рублей.
Суд установил трехлетний срок, в течение которого владельцы могли предъявить свои права на найденные ценности. В середине марта этот срок истек. Аукцион, запланированный на 27 марта, был отменен.
Торги были отменены из-за намерения городского музея включить украшения в свою коллекцию. По мнению сотрудников музея, эти драгоценности являются частью культурного наследия города и могут иметь важное историческое значение.