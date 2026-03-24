СК возбудил дело по факту обрушения многоэтажки из-за взрыва в Севастополе

Вечером 23 марта в одной из квартир многоэтажного дома в Севастополе раздался взрыв. В результате рухнула конструкция жилого здания. Хозяйка квартиры погибла. СК возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Специалисты в настоящий момент проводят осмотр места ЧП. Назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств инцидента.
«На данный момент установлено, что хозяйка квартиры погибла, её сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Кроме того, несколько человек из числа жильцов дома находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь», — проинформировали в СК.
Как уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, всего пострадали восемь человек. В результате инцидента также поврежден соседний жилой дом. Жильцы были эвакуированы в безопасное место.