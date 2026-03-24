ФСБ заявила о предотвращении готовящихся Украиной терактов в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении в Москве и Московской области диверсионно-террористических актов, которые, как сообщает ведомство, готовили украинские спецслужбы.
По данным ФСБ, серия терактов с применением бомб и БПЛА готовилась против военных, представителей органов власти и на критических важных объектах московского региона. Кроме того, по версии следствия, украинские спецслужбы планировали террористические акты в отношении военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
Как сообщает ФСБ, в столице задержали иностранца, который участвовал в организованном Киевом контрабандном канале по поставке бомб из Польши. Мужчина получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под стельки для обуви с подогревом. Их планировали отправить под видом гуманитарной помощи в зону военной операции, рассказали в ведомстве. Детонация стелек-бомб произошла бы при подключении питания, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте, указывает ФСБ.
В Москве также сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий беспилотники, используемые российской армией и способные нести груз весом до 20 кг, сообщает ведомство. «В случае оборудования их взрывными устройствами, украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора, которые планировали применить в отношении выделенных объектов в г. Москве», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, для контактов с представителями предприятий использовались взломанные аккаунты российских граждан в Telegram, Avito и «Яндекс Gо».