ФСБ заявила о предотвращении готовящихся Украиной терактов в Москве

ФСБ сообщила, что сорвала попытку закупить на предприятии в Москве дроны, которые хотели использовать для терактов. Также задержан иностранец, получивший посылку со стельками-бомбами для атаки на военных в зоне военной операции.

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении в Москве и Московской области диверсионно-террористических актов, которые, как сообщает ведомство, готовили украинские спецслужбы.

По данным ФСБ, серия терактов с применением бомб и БПЛА готовилась против военных, представителей органов власти и на критических важных объектах московского региона. Кроме того, по версии следствия, украинские спецслужбы планировали террористические акты в отношении военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает ФСБ, в столице задержали иностранца, который участвовал в организованном Киевом контрабандном канале по поставке бомб из Польши. Мужчина получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под стельки для обуви с подогревом. Их планировали отправить под видом гуманитарной помощи в зону военной операции, рассказали в ведомстве. Детонация стелек-бомб произошла бы при подключении питания, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте, указывает ФСБ.

В Москве также сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий беспилотники, используемые российской армией и способные нести груз весом до 20 кг, сообщает ведомство. «В случае оборудования их взрывными устройствами, украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора, которые планировали применить в отношении выделенных объектов в г. Москве», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, для контактов с представителями предприятий использовались взломанные аккаунты российских граждан в Telegram, Avito и «Яндекс Gо».

