Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в воронежском селе

Шестилетнего ребёнка госпитализировали.

Источник: АиФ Воронеж

Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Рамонском районе. Об этом сообщили в местной администрации во вторник, 24 марта.

Инцидент произошёл в доме на улице Весенней в селе Берёзово. В результате пострадал шестилетний ребёнок. На скорой его доставили в больницу. Малыша госпитализировали в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы № 2.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что случай отравления семьи угарным газом произошёл в Воронеже. Причиной стало нарушение правил эксплуатации газовой колонки. К счастью, трагедии удалось избежать.