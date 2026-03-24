Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в воронежском селе

Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Рамонском районе. Об этом сообщили в местной администрации во вторник, 24 марта.
Инцидент произошёл в доме на улице Весенней в селе Берёзово. В результате пострадал шестилетний ребёнок. На скорой его доставили в больницу. Малыша госпитализировали в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы № 2.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что случай отравления семьи угарным газом произошёл в Воронеже. Причиной стало нарушение правил эксплуатации газовой колонки. К счастью, трагедии удалось избежать.