ФСБ пресекла попытку Киева закупить БПЛА для терактов в Москве

Федеральная служба безопасности предотвратила диверсионно-террористические акты Киева в Москве и Московской области. Как сообщили в ведомстве, сотрудниками ФСБ была пресечена попытка киевских спецслужб приобрести в России беспилотные летательные аппараты для совершения терактов в столице.
По данным ведомства, речь идет о дронах на оптоволоконной связи, которые используются Вооруженными силами РФ для снабжения подразделений и поражения техники противника. Эти аппараты способны нести груз массой до 20 килограммов.
В случае оборудования их взрывными устройствами, украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора, которые планировали применить в отношении выделенных объектов в Москве, подчеркнули в ФСБ.
Ранее KP.RU сообщил о задержании сотрудниками ФСБ жителя Джанкойского района Крыма за съемку военной техники в регионе по заданию украинских спецслужб.