В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара

«Возгорание сухой растительности на площади шесть гектаров ликвидировали в селе Красновка. На полную ликвидацию потребовалось шесть часов, что было связано с труднодоступной местностью», — говорится в сообщении.
Также сухостой вспыхнул на двух очагах по 250 квадратных метров в селе Шубино. Ликвидировали возгорание спустя два часа на площади две тысячи «квадратов».
Помимо сотрудников МЧС, на месте работали представители администрации Кировского района, волонтеры.
В МЧС России напоминают, что разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с строго запрещено. Также нельзя бросать окурки, не сжигать мусор и бытовые отходы.
17 марта возгорание сухой травы на площади 120 квадратных метров ликвидировали в Бахчисарайском районе Крыма. По данным спасателей, пожар произошел во вторник в районе села Сирень.