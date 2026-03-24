В Крыму вспыхнули два ландшафтных пожара

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Сразу два ландшафтных пожара тушили спасатели в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Возгорание сухой растительности на площади шесть гектаров ликвидировали в селе Красновка. На полную ликвидацию потребовалось шесть часов, что было связано с труднодоступной местностью», — говорится в сообщении.

Также сухостой вспыхнул на двух очагах по 250 квадратных метров в селе Шубино. Ликвидировали возгорание спустя два часа на площади две тысячи «квадратов».

Помимо сотрудников МЧС, на месте работали представители администрации Кировского района, волонтеры.

В МЧС России напоминают, что разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с строго запрещено. Также нельзя бросать окурки, не сжигать мусор и бытовые отходы.

17 марта возгорание сухой травы на площади 120 квадратных метров ликвидировали в Бахчисарайском районе Крыма. По данным спасателей, пожар произошел во вторник в районе села Сирень.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
