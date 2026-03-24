В Таре пожарные спасли от огня жилой дом и хозпостройки

Сообщение о возгорании поступило спасателям 23 марта в 05:17. Горел одноэтажный дом, существовала угроза распространения огня на соседние хозпостройки и жилое здание.
На месте работали 10 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 05:45. Благодаря оперативным действиям огнеборцев переход пламени на соседние строения не допущен. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время дознаватели выясняют причину возгорания.
