В Таре пожарные спасли от огня жилой дом и хозпостройки

Возгорание в одноэтажном доме тушили 10 сотрудников МЧС, пламя охватило 120 квадратов.

Источник: Freepik

Сообщение о возгорании поступило спасателям 23 марта в 05:17. Горел одноэтажный дом, существовала угроза распространения огня на соседние хозпостройки и жилое здание.

На месте работали 10 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 05:45. Благодаря оперативным действиям огнеборцев переход пламени на соседние строения не допущен. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время дознаватели выясняют причину возгорания.

Ранее мы сообщали о пожаре в частном доме, причиной которого стало газовое оборудование. В пламени погибли двое.