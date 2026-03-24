В Братске мужчина хотел совершить суицид, но совершил разбой

Поздно вечером, бродя по улице, он заметил парня и девушку. У них он решил попросить денег: своих не было, а выпить хотелось. Пара на его просьбы ответила отказом и поспешила удалиться. Мужчина пошел следом за ними. В какой-то момент он вновь окликнул парня с девушкой и на этот раз попросил уже телефон, чтобы позвонить сожительнице. Парень и девушка отказались. Тогда для придания веса своей просьбе злоумышленник достал из кармана нож. Девушка, испугавшись, быстро отдала свой телефон мужчине. Поговорив с сожительницей, мужчина не стал отдавать телефон и направился прочь. Парень с девушкой криками требовали вернуть гаджет обратно, но злоумышленник их крики проигнорировал. Позже они обратились в полицию.