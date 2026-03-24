В Братске мужчина хотел совершить суицид, но совершил разбой

Угрожая ножом, он отобрал у девушки мобильный телефон. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».
Инцидент произошел в Центральном районе Братска. Подсудимый в день совершения преступления был пьян и поссорился с матерью, с которой у него были натянутые отношения. Уходя из дома, он захватил с собой кухонный нож. По словам мужчины, выйдя из подъезда после ссоры с родственницей, он решил покончить жизнь самоубийством, но у него ничего не вышло.
Поздно вечером, бродя по улице, он заметил парня и девушку. У них он решил попросить денег: своих не было, а выпить хотелось. Пара на его просьбы ответила отказом и поспешила удалиться. Мужчина пошел следом за ними. В какой-то момент он вновь окликнул парня с девушкой и на этот раз попросил уже телефон, чтобы позвонить сожительнице. Парень и девушка отказались. Тогда для придания веса своей просьбе злоумышленник достал из кармана нож. Девушка, испугавшись, быстро отдала свой телефон мужчине. Поговорив с сожительницей, мужчина не стал отдавать телефон и направился прочь. Парень с девушкой криками требовали вернуть гаджет обратно, но злоумышленник их крики проигнорировал. Позже они обратились в полицию.
У одного из магазинов мужчина обменял краденный телефон на бутылку водки, бутылку пива и пачку сигарет. Домой возвращаться не стал, а обратился в реабилитационный центр, где его и отыскали сотрудники полиции, которым он сознался в преступлении.
Суд признал мужчину виновным по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Ранее мужчина уже был судим. Кроме этого суд обязал осужденного выплатить 20 тысяч рублей девушке, у которой тот стащил телефон, в счет возмещения ущерба.