СК просит арестовать циркача Чернова по делу о пожаре в доме в центре Москвы

Следователи будут просить об аресте бывшего артиста цирка Евгения Чернова, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В результате действий мужчины в жилом доме на Николоямской улице в столице произошел пожар, который унес жизни четырех человек. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.