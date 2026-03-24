Роковой случай: учительница музыки погибла после падения на льду в Иркутске

IrkutskMedia, 24 марта. Трагедия произошла с 35-летним учителем музыки Полиной Чичигиной в Иркутске. Известно, что 20 марта женщина случайно поскользнулась на льду, в результате чего получила тяжелую травму головы и скончалась.
Полина Чичигина преподавала музыку в школе № 69. В пресс-службе администрации Иркутска корр.редакции сообщили, что директор образовательного учреждения подтвердила гибель учителя.
Добавим, что похоронят педагога в ее родном городе — Саянске. В соцсетях местной группы «Саянск. Зима» указано, что прощание с жениной состоится 25 марта.