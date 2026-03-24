Более 500 бомб провезли в Москву контрабандой из Польши

В Москве задержали иностранца, который получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом. Их планировали переправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в ФСБ России.