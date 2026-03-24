Более 500 бомб провезли в Москву контрабандой из Польши

В Москве задержали иностранца, который получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом. Их планировали переправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в ФСБ России.
По данным ведомства, задержанный участвовал в контрабандном канале, организованном украинскими спецслужбами. Смертоносный груз шёл из Польши транзитом через Белоруссию.
Специалисты-взрывотехники установили, что мощность каждого устройства — 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек с подогревом к источнику питания. По всей видимости, планировалось, чтобы стельки взорвались и оторвали военным конечности.
Задержанный — иностранец 1994 года рождения. Ведётся расследование.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.