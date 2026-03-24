Пьяный водитель получил 5 лет колонии за смерть работника АЗС в НСО

Центральный районный суд приговорил мужчину к пяти годам колонии-поселения и лишению прав на два года.

Источник: Om1 Новосибирск

Суд установил, что 9 апреля 2025 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем Toyota Carina. Во время движения при перестроении он не убедился в безопасности манёвра, не справился с управлением из-за опьянения и неверно выбранной скорости, допустил занос. Машина вылетела за пределы проезжей части, опрокинулась и наехала на работника АЗС.

«В результате ДТП пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия», — сообщили в прокуратуре.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал с виновного 500 тысяч рублей.