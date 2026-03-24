Ландшафтный пожар на 200 кв. метрах потушили ночью в Ростовской области

Ландшафтный пожар потушили прошедшей ночью в станице Николавевской Ростовской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, на юго-восточной окраине населенного пункта горела сухая растительность. Вызов поступил в 21:45, локализовали пламя в 22:50 на 200 кв. метрах. В полночь пожар полностью лшиквидировали.
От МЧС на месте работали восемь человек, использовали две единцы техники.
Напомним, всего за прошедшие сутки в регионе потушили 13 возгораний сухой растительности. Также сегодня, 24 марта, проведут 112 плановых выжигания в 29 муниципалитетах региона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.