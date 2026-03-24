Пауэрбанки, колонки и иконы: в ФСБ предупредили россиян о замаскированных Киевом бомбах

Украинские спецслужбы используют бытовые предметы в качестве камуфляжа самодельных взрывных устройств. Бомбы могут выглядеть как пауэрбанки, музыкальные колонки, инструменты для маникюра и даже иконы. Об этом предупредили россиян в Центре общественных связей ФСБ РФ, транслирует ТАСС.
Отмечается, что специалисты уже находили средства по уходу за волосами, парфюм, автозапчасти и другие бытовые предметы, служащие маскировкой для бомб. В их числе может оказаться любой объект повседневного пользования.
«ФСБ России в очередной раз обращает внимание, что в качестве камуфляжа СВУ украинские спецслужбы могут использовать различные бытовые предметы», — рассказали в ФСБ.
Спецслужбы Киева активно ищут также исполнителей терактов. ФСБ в марте уже предотвратила возможную трагедию в Крыму. Теракт готовили против одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб.