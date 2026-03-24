Развожаев исключил взрыв бытового газа в качестве причины ЧП в Севастополе

Власти Севастополя официально исключили версию о взрыве бытового газа при обрушении в многоэтажке. По словам губернатора Михаила Развожаева, сейчас специалисты рассматривают иные причины произошедшего.
«Если говорить о причинах, то в настоящий момент совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа. Это все специалисты подтвердили, которые обследовали. Точная причина продолжает выясняться», — уточнил губернатор в беседе с журналистами.
Число пострадавших при происшествии в многоквартирном доме увеличилось до 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Глава региона уточнил, что все они сейчас находятся под наблюдением врачей в городских больницах.
Напомним, что чрезвычайное происшествие произошло в Севастополе 23 марта. В результате инцидента погибли два местных жителя. Михаил Развожаев также добавил, что взрывной волной оказался поврежден соседний жилой дом.