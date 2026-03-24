На Урале ФСБ выявила в Telegram 10 потенциальных диверсантов за три часа

В ходе социального эксперимента сотрудники управления ФСБ по Свердловской области выявили десять человек, потенциально готовых к террористической деятельности, сообщает официальный представитель ведомства Елена Докучаева.
Как объяснила Докучаева, оперативники разместили в Telegram объявления, имитирующие сообщения кураторов террористических групп, предлагающие лёгкий заработок.
«В этих объявлениях людям предлагалось перейти в анонимный Telegram-бот, где им сообщали о дальнейших действиях. За несколько часов объявления просмотрели 28 тысяч пользователей, 176 из них перешли в бот и нажали кнопку “старт”», — рассказала она.
Эксперимент включал три этапа. На первом этапе участникам сообщили, что общение будет анонимным, а заработок — незаконным. На этом этапе чат покинули 40 человек. На втором этапе им предложили два вида подработки: анонимную курьерскую доставку с обещанием дохода в 50−60 тысяч рублей и диверсии на инфраструктурных объектах с вознаграждением до 3 миллионов рублей.
«На этом этапе 56 человек нажали кнопку “нет”. До конца эксперимента дошли только десять человек. За три часа мы выявили десять человек, готовых за деньги совершить любые действия, включая диверсии», — подытожила представитель ФСБ.
Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за отказ удалять данные об экстремистской деятельности.