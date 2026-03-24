В Омске директора кооперативов и риелторы похитили 59 млн рублей материнского капитала

В Омске в суд направили уголовное дело о хищении 59 млн рублей из средств материнского капитала. Обвиняемыми проходят директора двух кредитных кооперативов и 19 риелторов.
Обвинительное заключение утвердила прокуратура Омской области. Фигурантам вменяют мошенничество при получении социальных выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год участники схемы подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и убеждали их заключать фиктивные сделки на покупку жилья. В стоимость объектов включались комиссии от 20 до 120 тысяч рублей, которые удерживались при выдаче займов.
Всего, как считают следователи, было оформлено 126 таких договоров. В результате со счетов регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования на счета кооперативов перечислили 59 млн рублей.
По данным полиции, организаторами схемы стали жительницы Омска и Челябинска, а также их знакомый, который сейчас находится в розыске. Они привлекли к деятельности 19 человек с опытом работы в сфере недвижимости. Через объявления злоумышленники нашли 126 женщин — получателей материнского капитала — и уговаривали их участвовать в сделках.
После оформления договоров займов потерпевших убеждали вернуть деньги обратно в кооперативы или выплатить комиссию, фактически лишая возможности использовать средства на улучшение жилищных условий в полном объеме.
В рамках дела на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 5 млн рублей. Один из предполагаемых организаторов — житель Челябинска — скрылся от следствия и объявлен в розыск, уточнила пресс-служба прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу.