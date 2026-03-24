В Волгограде ночью потушили пожар в многоэтажке на ул. Донецкой

— В 02:15 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Центральном районе города Волгограда. В одной из квартир многоквартирного 9-этажного дома горели домашние вещи на площади 16 кв. метров. Подразделения 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02:46, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.