Девушка-курьер украла сейф с миллионами во Владивостоке, обманув ребёнка

Ранее Life.ru писал об алгоритме действий при взломе Госуслуг. Первым делом следует связаться с банками и запретить оформление кредитов на своё имя. Затем нужно обратиться в ближайший МФЦ для смены пароля или позвонить в службу поддержки «Госуслуг» и сообщить о взломе.