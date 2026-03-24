Очевидцы рассказали о моменте взрыва в доме в Севастополе, где погибли люди

В Севастополе из-за взрыва в доме на улице Павла Корчагина погибли два человека, 12 пострадали. Очевидцы рассказали о произошедшем.

Источник: Аргументы и факты

Очевидцы рассказали aif.ru о взрыве в доме в Севастополе, где погибли два человека.

В многоквартирном доме на улице Павла Корчагина в Севастополе ночью прогремел взрыв. По данным СК, хлопок в квартире на первом этаже дома привел к разрушению конструкций здания. В результате два человека погибли, в том числе хозяйка квартиры. 12 человек госпитализировали, один ребенок в тяжелом состоянии. Сын погибшей хозяйки квартиры числится пропавшим без вести.

«Я живу рядом. Было тихо и в какой-то момент прогремел сильный взрыв», — сказала собеседница aif.ru, уточнив, что не слышала звуков пролетающих БПЛА. В это время силы ПВО отражали атаку БПЛА на Севастополь.

Еще один житель города отметил, что из-за взрыва обрушилась часть стены в доме № 14, взрывной волной повредило дом № 20. Во многих квартирах выбило стекла.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

