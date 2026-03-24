Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петро обвинил в крушении самолета в Колумбии бывшего президента Дуке

Глава Колумбии Густаво Петро заявил, что к крушению военного самолета в стране как минимум с 66 погибшими причастен бывший президент Иван Дуке.

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил бывшего главу государства Ивана Дуке в причастности к крушению военного самолета в стране, в результате которого погибли как минимум 66 человек.

Высказываясь в соцсети X*, Петро указал на то, что в 2020 году Колумбия приобрела у США самолет 1983 года выпуска и прежние власти не позаботились об обновлении авиационной техники, отдав предпочтение решению других вопросов.

Нынешний колумбийский лидер отметил, что поручил правительству ускорить закупку новой авиатехники.

Крушение военно-транспортного самолета Hercules C-130 произошло в департаменте Путумайо на юге Колумбии накануне, 23 марта. На борту, по разным данным, находились от 117 до 128 военнослужащих. По последним данным, 66 человек погибли.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

