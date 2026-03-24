Взрыв газа исключен — Развожаев назвал предварительную причину ЧП

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Взрыв бытового газа в обрушившейся многоэтажке Севастополя полностью исключен, сообщил журналистам губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов.

«В настоящий момент совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа, это подтвердили все специалисты, которые обследовали место. Точная причина продолжает выясняться. После обследования криминалистами и взрывотехниками версия будет выдвинута правоохранителями», — сказал он.

Как сообщалось, хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Всего пострадали 13 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз для установления причин происшествия.

