Пассажирский поезд сошел с рельсов на Урале

Ранее сообщалось, что под Пермью сошли с рельсов два поезда. ЧП произошло ночью на перегоне между станциями Ферма и Бахаревка. С рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда в хвосте состава, один из которых задел двигавшийся по соседнему пути локомотив технического электропоезда. В результате столкновения локомотив электропоезда тоже сошёл с рельсов.