Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский поезд сошел с рельсов на Урале

На Свердловской железной дороге сошел с рельсов пригородный поезд.

Источник: Аргументы и факты

На станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги сошел с рельсов пригородный поезд, пострадавших среди пассажиров нет. Об этом во сторник, 24 марта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Поезд следовал по маршруту Ивдель 1 — Серов. Опрокидывания вагонов не произошло. По факту случившегося начата проверка. Прокуратура проверит исполнение требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«24 марта 2026 года в утреннее время на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги произошел сход пригородного поезда № 6968», — рассказали в надзорном ведомстве.

На месте ЧП ведутся восстановительные работы.

Напомним, на днях в Германии пассажирский поезд, следовавший из Ахена в Хамм, врезался в бетонные плиты между станциями Камен-Метлер и Камен.

Ранее сообщалось, что под Пермью сошли с рельсов два поезда. ЧП произошло ночью на перегоне между станциями Ферма и Бахаревка. С рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда в хвосте состава, один из которых задел двигавшийся по соседнему пути локомотив технического электропоезда. В результате столкновения локомотив электропоезда тоже сошёл с рельсов.