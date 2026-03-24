Пассажирский поезд сошел с рельсов на Урале

На станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги сошел с рельсов пригородный поезд, пострадавших среди пассажиров нет. Об этом во сторник, 24 марта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Поезд следовал по маршруту Ивдель 1 — Серов. Опрокидывания вагонов не произошло. По факту случившегося начата проверка. Прокуратура проверит исполнение требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
«24 марта 2026 года в утреннее время на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги произошел сход пригородного поезда № 6968», — рассказали в надзорном ведомстве.
На месте ЧП ведутся восстановительные работы.
Напомним, на днях в Германии пассажирский поезд, следовавший из Ахена в Хамм, врезался в бетонные плиты между станциями Камен-Метлер и Камен.
Ранее сообщалось, что под Пермью сошли с рельсов два поезда. ЧП произошло ночью на перегоне между станциями Ферма и Бахаревка. С рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда в хвосте состава, один из которых задел двигавшийся по соседнему пути локомотив технического электропоезда. В результате столкновения локомотив электропоезда тоже сошёл с рельсов.