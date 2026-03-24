ФСБ предотвратила серию терактов, планировавшихся Киевом

ФСБ России предотвратила серию терактов, планировавшихся украинскими спецслужбами. Об этом сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, целями диверсионно‑террористических актов должны были стать критически важные объекты инфраструктуры, представители органов власти, военнослужащие РФ, в том числе находящиеся в зоне проведения СВО, а также сотрудники правоохранительных органов.
В ходе оперативно‑разыскных мероприятий была пресечена подготовка серии резонансных терактов. Преступники планировали использовать самодельные взрывные устройства и беспилотные летательные аппараты.
Ранее сегодня сообщалось, что российские силовики задержали иностранного гражданина, который получил посылку с 504 бомбами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом.