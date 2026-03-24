Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь вышел на свободу

Митволя задержали в июне 2022 года по подозрению в хищении 900 миллионов рублей из государственного бюджета. Он стал фигурантом дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023-го Митволя осудили на 4,5 года. В ходе заседания он признал вину. Находясь в колонии, экс-чиновник судился с ФСИН. Ему даже удалось выиграть дело об антисанитарии в столовой исправительного учреждения. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известен Митволь и как проходило его задержание.