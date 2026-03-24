ФСБ предотвратила серию терактов против военных в Москве и Подмосковье

Федеральная служба безопасности сообщила о срыве масштабных планов украинских диверсантов. Целью злоумышленников были представители власти, военнослужащие Минобороны, силовики и объекты критической инфраструктуры.

Источник: Life.ru

В ведомстве заявили о получении данных, согласно которым киевские агенты готовили «диверсионно-террористические акты» на территории российской столицы и близлежащих районов. Атаки планировалось совершить, используя беспилотные летательные аппараты и самодельные взрывные устройства.

Благодаря оперативным мерам, серию резонансных преступлений удалось вовремя пресечь. В зоне особого внимания противника находились как стратегические объекты Московского региона, так и участники спецоперации.

На данный момент угроза устранена, а правоохранительные органы продолжают расследование для установления всех причастных к попытке организации подрывов. Информацию об исполнителях и задержаниях компетентные ведомства озвучат позднее.

Также ФСБ России вновь предупредила об опасности самодельных взрывных устройств, которые украинские спецслужбы маскируют под обычные вещи повседневного пользования. В Центре общественных связей ведомства подчеркнули, что такой камуфляж применяется регулярно. Ранее удалось обезвредить несколько подобных зарядов.

