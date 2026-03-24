В Волгоградской области сожитель нелегальной иностранки задержан за дачу взятки

По данным следствия, иностранка проживала вместе с задержанным в одном из домовладений, куда 19 марта текущего года пришли с проверкой силовики. Нелегалке грозила административная ответственность с последующим выдворением за пределы страны. Ее сожитель хотел «замять» дело за 100 тысяч рублей, оставив эти деньги на рабочем столе офицера. Сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался.