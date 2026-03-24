Волгоградец пытался защитить от выдворения подругу-иностранку взяткой

Мужчина из Жирновска предложил полицейскому 100 тысяч рублей, чтобы избежать наказания для своей знакомой.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Жирновска Волгоградской области подозревают в попытке дачи взятки сотруднику полиции. Мужчина пытался откупиться, чтобы его подругу-иностранку не выдворили из страны, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Все произошло 19 марта 2026 года в Жирновском районе. Полицейские проводили проверку и обнаружили в одном из домов иностранку, которая незаконно находилась в России. Ее должны были привлечь к административной ответственности и выдворить за пределы страны.

Нарушительницу и местного жителя, который проживал с ней, доставили в подразделение по вопросам миграции. Там мужчина, стремясь избежать наказания для своей знакомой, решил предложить взятку. Он оставил на столе офицера 100 тысяч рублей, чтобы тот не оформлял документы и незаконно освободил женщину от ответственности.

Однако сотрудник полиции отказался от денег. Противоправные действия мужчины сразу же пресекли. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего, чтобы установить все обстоятельства преступления.