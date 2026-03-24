В Дивееве возбудили уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка

В Дивееве по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении местного чиновника — его подозревают в халатности при приемке новых футбольных ворот на спортивно-игровой площадке в селе Глухово. В результате эти ворота упали на ребенка и стали причиной травмы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.