В Дивееве возбудили уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка

В Дивееве по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении местного чиновника — его подозревают в халатности при приемке новых футбольных ворот на спортивно-игровой площадке в селе Глухово. В результате эти ворота упали на ребенка и стали причиной травмы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
— Установка ворот производилась в рамках муниципального контракта, заключенного между Северным территориальным отделом администрации Дивеевского муниципального округа и коммерческой организацией, — говорится в сообщении. — Однако заказчик при приемке работ не удостоверился в закреплении ворот. Как выяснилось при проверке, аналогичные случаи падения ворот на детей случались и раньше.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении начальника территориального отдела местной администрации. Расследование этого преступления продолжается.